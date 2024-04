Napoli da rimonta, in nove partite si è passati da zero a diciannove punti guadagnati: l'elenco

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli di questa stagione ha tradito numerosi difetti, ma ha conquistato 19 punti in rimonta, recuperando nove volte situazioni di svantaggio come racconta il Corriere dello Sport.

Il bilancio complessivo racconta di cinque vittorie e quattro pareggi in rimonta, con 23 gol realizzati e 12 subiti:

“Il trend va avanti dalla prima giornata con il Frosinone. Ancora con Garcia: dopo lo Stirpe, pareggi con il Genoa a Marassi e il Milan al Maradona da 0-2 a 2-2. Con Mazzarri vittorie in casa per 2-1 da 0-1 con la Salernitana e il Verona; e pareggio, l’ultimo prima dell’esonero, con il Genoa. Con Calzona in trasferta con il Sassuolo, da 0-1 a 6-1; a San Siro con l’Inter; all’U-Power con il Monza, da 0-1 a 4-2”