SKY - Rinnovo Meret, un ultimo ostacolo prima della fumata bianca! Manna ed entourage possono trovare un compromesso

Oggi faccia a faccia tra l’agente Federico Pastorello e il ds del Napoli Giovanni Manna: Alex Meret è vicino al prolungamento biennale di contratto, scrive sul proprio sito il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

"Il portiere è in scadenza nel 2025 e il club sta lavorando da tempo per blindarlo. Durante l’incontro si sono registrati progressi significativi, anche se resta da sciogliere un nodo legato a un bonus economico richiesto dalla parte del giocatore. Il Napoli non ha ancora concesso il via libera su questo dettaglio, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima della fumata bianca.

Le parti sono al lavoro per trovare un compromesso: l’ipotesi più concreta è che possano incontrarsi a metà strada, limando le cifre per arrivare a un accordo che soddisfi entrambi. Il rinnovo sarebbe biennale. Le prossime ore potrebbero essere decisive per chiudere la trattativa"