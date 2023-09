Napoli: crollo fisico, Rudi Garcia svela il motivo della condizione

Il Napoli ha mostrato un evidente calo di condizione fisica nel secondo tempo contro la Lazio, dove la squadra di Sarri ha dominato sul campo gli azzurri nella ripresa al Maradona. Intanto, è stato svelato anche il motivo dallo stesso allenatore.

Condizione Napoli: crollo fisico, il motivo

Napoli - Aggiornamenti sul Napoli di Rudi Garcia che ha visto crollare i propri ragazzi nel secondo tempo della partita Napoli Lazio di qualche giorno fa. C'è la questione fisica con il Napoli che ha perso brillantezza nella ripresa. E' mancata di reattività atletica e Garcia su questo punto è stato rassicurante: «Abbiamo fatto una preparazione che tiene conto che non ci fermiamo neppure a Natale e a Capodanno». Ora, nei prossimi 10 giorni, qualcosa verrà modulato diversamente per i giocatori che non andranno in Nazionale.