"Ma che gli è successo? Quantità di errori inspiegabile". Di Lorenzo fantasma, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata la prestazione di Giovanni Di Lorenzo in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Voti e pagelle Di Lorenzo Napoli-Frosinone

Gazzetta dello Sport 5 Ma che gli è successo? Commette una quantità di errori tecnici inspiegabile.

Corriere dello Sport 5 Il capitano è stanco: in difficoltà in fase difensiva, poco lucido nelle rare discese.

Tuttosport 5.5 Spreca una buona chance nel finale quando prova un assist difficile per Simeone.

Il Mattino 5 Dopo aver ceduto la sua maglia ad un sosia: non ha i tempi della chiusura, non riesce a mettere una pezza ai guai. Avvertono che è in difficoltà e attaccano pure dal suo lato.