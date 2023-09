Lindstrom non vede più il campo, CorSport: il grande colpo del mercato del Napoli, 25mln per 15 minuti giocati

Ultime notizie Napoli - La stessa immagine a Genova e a Braga: Jesper Lindstrom in panchina sia a Marassi, sia al Municipal. Il danese, ultimo arrivato in casa Napoli, non ha più giocato come racconta il Corriere dello Sport.

Lindstrom non vede più il campo

Rudi Garcia ha sostituito Kvaratskhelia, ha inserito Zerbin e in Champions Elmas. Non Lindstrom: