L'Atalanta gela De Laurentiis per Koopmeiners: è incedibile! Da Torreira a Diarra, spuntano le alternative per il centrocampo

Gabri Veiga è in pole per sostituire Zielinski ma non mancano le alternative, come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino.

Koopmeiners

Le alternative per il centrocampo del Napoli

"Resta in corsa Lo Celso del Tottenham ma solo con la formula del prestito (se si fa, a fine mercato). Difficile pensare che Garcia sia riuscito a convincere Demme ma intanto nel listone dei centrocampisti appare anche Torreira del Galatasaray oltre che Castrovilli. Ryan Gravenberch, altro olandese, seguito anche dalla Juventus, il Bayern lo gira solo in prestito. Nello Strasburgo c'è un 19enne, Habib Diarra, nato in Senegal ma con passaporto francese. L'Atalanta gela De Laurentiis per Koopmeiners: è incedibile".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli