Da fenomeno a "normale": i tre motivi del calo di Kvaratskhelia

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera parla del momento 'no' di Kvaratskhelia in questi termini:

"Possibile che il «fenomeno», così è stato riconosciuto la scorsa stagione, si stia rivelando un giocatore «normale»? I talenti vivono annate esaltanti, ma anche periodi, più o meno brevi, di offuscamento. La crisi del georgiano del Napoli è oggettiva, per quanto ci sia stato il suo zampino (prezioso) nell’unico gol su azione (oltre all’autogol) che la squadra di Garcia ha realizzato contro i modesti avversari del Braga mercoledì in Champions. Crisi di condizione, di ritmo secondo l’allenatore, che ha motivato così le due sostituzioni consecutive nelle ultime gare. Kvara sta smaltendo i postumi di un recente infortunio (agosto)? I dati fisici non dicono ciò, e dunque la verità sulle prestazioni non eccezionali potrebbe essere riassunta in 3 (altri) motivi.

Tatticamente il Napoli gioca in maniera differente, in molte fasi della partita Kvara fa il terzino, chiamato a dare sostegno alla difesa bassa che Garcia dispone sul campo. Non salta l’uomo, vero. Ma fare trenta metri palla al piede non è la stessa cosa che farne ottanta: lui arriva in area, punta l’uomo, ma non ha la lucidità per saltarlo. Diventa prevedibile. Il georgiano, tra i protagonisti della cavalcata scudetto, candidato al Pallone d’oro, ma soprattutto miglior giocatore della serie A del campionato scorso, sconta più dei compagni il cambio della scena, tattica e probabilmente anche comportamentale. Con Spalletti — che al pari di Garcia ne rilevava i limiti quando già in tanti lo definivano fenomeno — Kvara, 22 anni, aveva confronti quotidiani, colloqui anche più incisivi e bruschi che in qualche modo servivano da stimolo. Sostituito tante volte anche la scorsa stagione, però mai veramente messo in discussione. Il gol di Di Lorenzo nasce da un sua intuizione, i 10 minuti del secondo tempo di Braga, quando il Napoli si è mosso in maniera più convincente, sono stati anche i suoi momenti migliori. Kvara per esaltare le sue qualità ha bisogno che la squadra tutta giri al massimo come intensità. Garcia chiede uno sforzo in più ai singoli: essere più efficaci e concreti in area avversaria, questo gruppo è ancorato all’idea di muoversi in maniera più sincrona. Veniamo al gol che manca: Kvara non è mai andato in doppia cifra prima di arrivare a Napoli, in Russia sul tabellino dei marcatori ci è finito 4, al più 5 volte a stagione. La sua specialità, insomma, non è il tiro. Lo scorso anno è andato oltre (14): un exploit".

Ultima nota: il contratto non ancora rinnovato non disturba, per ora, il suo sonno. Poi, verrà anche quel momento".