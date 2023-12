Inter, Bastoni salta il Napoli! Gazzetta: ecco le possibili scelte di Inzaghi

Ultime notizie Napoli - Denzel Dumfries tornerà a correre a destra, ma è assai probabile che Bastoni alzi di nuovo bandiera bianca per Napoli, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Terza trasferta in una settimana ad alto stress, Inzaghi dovrebbe copiare la formazione anti-Juve:

"Lo staff medico si è concentrato sui tre infortunati. Dumfries non preoccupa, Pavard ha tolto il tutore dal ginocchio e ha iniziato a correre, sarà tra i convocati tra 3 settimane. Bastoni oggi dovrebbe lavorare sul campo (in parte in gruppo) ma poche chance per Napoli"