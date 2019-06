Il Roma - San Paolo vuoto, servono i campioni

Il Napoli cresce, il San Paolo si svuota. Una contraddizione dell'ultimo campionato. La media spettatori è diminuita di 14mila presenze a partita nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti. Un calo di passione inaspettato, che ha sorpreso tutti. In estate si lavorerà per restituire lo stadio alla sua gente. Il San Paolo, che sta cambiando pelle, spera di accogliere presto nuovi pienoni. Al resto dovrà pensarci la società. Il mercato sarà una strada per raggiungere l'obiettivo. I tifosi si aspettano grandi colpi, James Rodriguez sarebbe perfetto. Ma si ripartirà dai numeri dell'ultimo campionato. Sono freddi ma diretti, spiegano tante cose, altre le lasciano solo immaginare.

NUMERI. Quest'anno la media spettatori in campionato è scesa dai 43.072 di un anno fa con Sarri a 28.768. Il Napoli, in totale, ha perso 271.767 tifosi da una stagione all'altra, dato evidente di un calo d'affetto e passione che stona coi risultati raggiunti. Il Napoli ha conquistato l'ottavo secondo posto della sua storia, il secondo consecutivo, ma è solo settimo per medie spettatori in Serie A dietro a Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio ed anche Fiorentina. Eppure il San Paolo, un tempio, ha vissuto notti magiche e pomeriggi d'autentiche emozioni, allora la domanda sorge spontanea: perché questi numeri? Alla società, anche ma non solo, il compito di restituire l'entusiasmo perduto alla città.

CHE COLPO. Un modo per riuscirci è infiammare la piazza con un grande colpo. James Rodriguez risponde all'identikit. Si tratta di un giocatore di grande valore che ha vestito la "dieci" del Real Madrid, verae propria icona in Colombia. Un trequartista in grado di esaltare i tifosi coi suoi colpi. Il Napoli ci sta provando, è una trattativa concreta, c'è bisogno di tempo e pazienza ma anche Ancelotti spinge per ritrovare il suo pupillo che ha già allenato al Real Madrid e al Bayern Monaco. James ha bisogno di ripartire da una città come Napoli e da uno stadio come il San Paolo. Da quello vero, s'intende, e non l'ultima versione, vuoto e polemico.

RESTYLING. L'entusiasmo tornerà anche grazie ai lavori in corso per le Universiadi. Il San Paolo sta cambiando pelle: pista d'atletica blu e grigia, spalti azzurri con altre varie tonalità di colori come il blu, il giallo, il bianco e il grigio. Colpo d'occhio bellissimo, come dimostrano le prime fotografie. Ci sarà, il prossimo anno, anche un tabellone luminoso. Finalmente. Potrebbe restare anche il secondo, che intanto verrà utilizzato per le Universiadi. Anche l'occhio vuole la sua parte e un San Paolo inedito sarà un motivo in più per tornare allo stadio.