Il Messaggero Veneto - Runjaic come Ethan Hunt in Mission Impossibile allo stadio Maradona

Napoli - Il Messaggero Veneto scrive sulla sfida che vedrà l'Udinese impegnata in casa del Napoli questa sera:

"Kosta Runjaic è abbarbicato su un cornicione dello stadio Maradona come Ethan Hunt in Mission Impossible. Spesso al cinema l'agente interpretato da Tom Cruisw se la cava, ma solo ricorrendo a quelle acrobazie che permetterebbero all'Udinese di tornare con qualcosa tra le mani dalla trasferta di Napoli, in casa della capolista. Serve qualcosa di speciale per spiazzare un'avversaria solida, costruita da Antonio Conte a sua immagine e somiglianza".