Il Mattino - Zielinski pronto ad un sacrificio pur di restare, ma il Napoli tratta sotto traccia già il suo erede

Calcio Napoli - Il futuro di Piotr Zielinski è tutto da decifrare. La trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo giugno non decolla ed il rischio di perderlo a parametro zero si fa ogni giorno sempre più elevato. Come si legge su Il Mattino, il calciatore sarebbe anche disposto a fare un sacrificio economico pur di vestire ancora la maglia azzurra ma a quanto pare il Napoli sta già trattando sotto traccia il suo erede.

Zielinski piace alla Juventus

Tra gli estimatori di Zielinski c'è siuramente Giuntoli che vorrebbe portarlo a zero alla sua Juventus. Nel frattempo il Napoli, si legge su Il Mattino, sta trattando sotto traccia un altro centrocampista. Si tratta di Samardzic dell'Udinese.