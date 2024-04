Il Mattino - Non solo Manna, De Laurentiis intenzionato a prendere anche un DG: la situazione

Giovanni Manna attende soltanto l'ufficialità per muoversi da nuovo direttore sportivo del Napoli a tutti gli effetti. De Laurentiis affiderà a lui le chiavi per la ricosruzione del Napoli. Manna potrà contare su Micheli che verrà riconfermato nonostante gli acquisti flop di questa stagione. Tuttavia, come si legge su Il Mattino, vicino a Manna potrebbe esserci un'altra figura professionale.

De Laurentiis cerca un DG per il Napoli

Napoli - Stando a quanto si legge su Il Mattino, Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a prendere un Direttore Generale da affiancare a Chiavelli. Si tratterebbe di una vera e propria novità considerando che questa figura professionale non è mai stata contemplata dal presidente del Napoli da molti anni. L'ultimo ad avere questo incarico da De Laurentiis fu Pierpaolo Marino. Dopo di lui, quel ruolo è stato praticamente assorbito da altre figure all'interno dell'organigramma della società.