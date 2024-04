Il Mattino - Ecco cosa raccontano le voci di dentro su Di Lorenzo e compagni. C'è un malcontento da mesi: la ricostruzione

L'edizione odierna de Il Mattino svela quali sono le voci di dentro in merito alla decisione del presidente Aurelio De Laurentiis di adottare il ritiro ad oltranza qualora si dovesse perdere contro la Roma offrendo una prestazione pessima come quella di sabato scorso contro l'Empoli allo stadio Castellani. Il quotidiano racconta quale sarebbe il punto di vista della squadra alla luce anche della contestazione degli ultras avvenuta proprio al triplice fischio finale dell'ultimo match di campionato.

Napoli in ritiro, la reazione della squadra

Napoli - Come si legge su Il Mattino, Di Lorenzo e compagni non capiscono cosa possono servire castighi di gruppo o ritiro ad oltranza. Le voci di dentro - svela il quotidiano - raccontano di un malumore che serpeggia da mesi perché un po' tutti pensano di essere vittime di scelte infelici della società e non i responsabili principali di questa disfatta epocale. Per i big, la minaccia di ritiro a tempo indeterminato è un modo per assecondare gli umori della piazza dopo la contestazione di sabato ad Empoli ma anche un modo per scaricare sui calciatori la responsabilità di una stagione balorda.