Gazzetta su Garcia: ha fatto sentire superfluo Kvara. Un rischio insinuare un dubbio nella testa del georgiano

Calcio Napoli - Non sono tutti uguali, Kvaratskhelia va protetto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che critica le scelte di Rudi Garcia nei confronti del talento georgiano che a Genova ha avuto una reazione piuttosto forte al momento del cambio.

Ecco cosa si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Gentile nei modi lo è stato un po’ a meno a Genova quando Garcia l’ha sostituito per inserire Zerbin: voleva dare un segnale al panchinaro, ha spiegato il tecnico. Errore. Invece di far sentire Zerbin importante, ha fatto sentire Khvicha superfluo negli ultimi minuti di una partita che il Napoli stava provando a ribaltare. Nessuno deve giocare per diritto divino, il tecnico è libero di fare le sue scelte. Ma insinuare qualche dubbio nella testa di Kvara adesso può essere solo dannoso".