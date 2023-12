Gazzetta - Spalletti avrebbe voluto Acerbi a Napoli, non è sbagliato dire che questa Inter è anche sua

L’Inter dà a Spalletti, ma dal c.t. prende anche, prende eccome secondo quanto scritto dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Spalletti uno per cui, se chiedi a chi frequenta Appiano, ti senti dire: molto di quel che poi ha vinto l’Inter si deve all’attuale c.t. dell’Italia.

"L’uomo che ha avviato il progetto vincente, non è sbagliato dire questa Inter è anche un po’ “spallettiana”. Lo è guardando indietro, lo è per gli uomini di Inzaghi che Luciano prende con le convocazioni e con i quali andrà a giocarsi l’Europeo. Perché Spalletti aggiunge, a chi fatica con lui. Spalletti sa completare i sei nazionali. Acerbi leader di un reparto, si sussurra come il ct abbia pure provato a portarlo a Napoli due estati fa"