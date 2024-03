Gazzetta - Il Milan verrà certamente punito: rischia l’esclusione dalle competizioni Uefa

Serie A - Il Milan rischia l'esclusione dall'Europa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ieri, nella sede del club rossonero, c'è stata una perquisizione della Guardia di Finanza. Per la Procura di Milano l’amministratore delegato del Milan Furlani e il suo predecessore Gazidis avrebbero ostacolato l’attività di vigilanza della Figc, nascondendo la vera proprietà della squadra. Ecco cosa scrive sulla vicenda Gazzetta:

"In Serie A la violazione dell’articolo 32 sugli obblighi di comunicazione agli organi federali prevede come sanzione minima un’ammenda. La perdita di punti in classifica è prevista per tutti gli articoli del Codice di giustizia sportiva contestabili. In linea del tutto teorica, tra le sanzioni di un grave illecito amministrativo (art. 31) c’è anche la retrocessione.

In Europa potrebbero basarsi su quello che riscontrerà la giustizia sportiva italiana. Se venisse accertata una grave alterazione dei documenti, si rischierebbe l’esclusione dalle competizioni".