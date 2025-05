Il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Genoa e adesso l'Inter è a -1 dagli azzurri che si giocheranno tutto a Parma domenica prossima. Oggi il nostro inviato Ilario Covino è stato in giro per il centro di Napoli per domandare ai tifosi napoletani cosa non ha funzionato nella partita contro il Genoa allo stadio Maradona. Guarda il video e ascolta il parere dei tifosi del Napoli.