Gazzetta - De Laurentiis chiede cinque partite di dignità e orgoglio, poi liberi tutti di andarsene

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis ed il dietrofront sul ritiro punitivo:

“Gli effetti non ci sono stati allora e spedire la squadra in ritiro punitivo adesso avrebbe solo peggiorato la situazione, di per sé già molto critica. Di sicuro, De Laurentiis ora si aspetta una scossa vera perché si è toccato il fondo. Chiede cinque partite di dignità e orgoglio, poi liberi tutti di andarsene se non avranno a cuore il progetto Napoli, purché portino sulla scrivania del presidente l’offerta giusta”.