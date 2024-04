Gazzetta - David ha detto sì al Napoli a prescindere dalle coppe europee: contratto quinquennale, le cifre

Jonathan David ha detto sì al Napoli scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. L'attaccante del Lille ha scelto di sposare il progetto di Aurelio De Laurentiis a prescindere dalla qualificazione alle coppe europee da parte degli azzurri. Una scelta importante da parte dell'attaccante che dunque ha espresso la volontà di essere l'erede di Victor Osimhen che lascerà gli azzurri in estate.

Jonathan David ha scelto il Napoli

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, David ha accettato l'offerta da 3 milioni netti per 5 anni da parte del Napoli. Tuttavia c'è ancora distanza tra la valutazione del cartellino fatta dal Lille e quella degli azzurri. I francesi continuano a chiedere 50 milioni di euro mentre De Laurentiis, in virtù del fatto che David ha un contratto in scadenza nel 2025, vuole abbassare sensibilmente la cifra per chiudere definitivamente la questione.