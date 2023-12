Gazzetta critica Osimhen e Kvaratskhelia: che fine ha fatto il duo che scalato la classifica del Pallone d'Oro?

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport punta il dito contro il rendimento non all'aletzza della situazione di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen in questa stagione:

"L’anno scorso Kvara ha ispirato in sette occasioni i gol di Osimhen in campionato, durante questa stagione invece non si sono ancora trovati. Gli infortuni si sono messi di traverso, certo, ma anche in campo non restituiscono l’immagine di una coppia affiatata. Verrebbe da chiedersi cosa ne è stato di quel duo che ha scalato vertiginosamente la classifica del Pallone d’Oro 2023: l’esterno georgiano — votato anche Mvp del campionato — ha chiuso al 17° posto della graduatoria, il centravanti nigeriano era arrivato addirittura 8° dopo un’annata strepitosa da capocannoniere della Serie A con 26 reti".