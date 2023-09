Garcia prepara almeno due cambi nella sfida di oggi contro il Lecce

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto in merito ai possibili cambi che Garcia effettuerà oggi contro il Lecce:

"Si gioca due giorni e mezzo dopo il brillante successo contro l’Udinese, il Napoli ha lavorato soprattutto per recuperare le energie. Qualche rotazione ci sarà: Cajuste è un’opzione per far rifiatare Anguissa, nel tridente d’attacco dovrebbe cambiare l’esterno destro. Lindstrom ha messo nelle gambe ventisette minuti mercoledì, scalpita per fare il suo esordio dal primo minuto in maglia azzurra, Raspadori è il jolly che ha già sostituito Politano anche a Bologna".