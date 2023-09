L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta un'analisi relativa al cambio di modalità di gioco della SSC Napoli visto in campo contro l'Udinese:

"La squadra durante l’inizio della stagione ha sofferto ad abbassarsi troppo come nel secondo tempo di Braga, o nel non trovare ritmo nel palleggio come nella prima ora di Genova, vuole tornare a dominare le partite con il pressing alto, la riconquista della palla e soprattutto il possesso rapido e verticale".