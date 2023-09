I tifosi vogliono già mandar via Rudi Garcia: spunta la sua reazione

Il Napoli di Rudi Garcia torna dalla sosta Nazionali e non vince nemmeno stavolta. E' la seconda partita di fila e non capita da tantissimi mesi in campionato che gli azzurri non riescano ad ottenere i 3 punti nuovamente. Momento difficile per l'allenatore con i tifosi che lo vogliono già mandar via.

Rudi Garcia

Napoli: i tifosi chiedono l'esonero di Rudi Garcia

Napoli - Spunta sui social la rivolta dei tifosi contro Rudi Garcia, chiesto già il suo esonero al Napoli da parte di tantissimi supporters azzurri che non vedono possibilità di andare avanti in questo modo con l'allenatore.

Situazione già complicata dopo le prime 4 giornate dove è arrivata 1 sconfitta e 1 pareggio tra Lazio e Genoa prima e dopo la sosta Nazionali. Per questo motivo è contestato l'allenatore, che però non si lascia distrarre. Come riportato da Il Mattino Rudi Garcia appare serenissimo e pensa già alle prossime partite.