Ecco cosa succederà oggi al Maradona dopo le contestazioni dei tifosi nelle ultime ore

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito a Napoli-Frosinone che si giocherà oggi:

"Il Napoli, nonostante le contestazioni dei tifosi con alcuni volantini in città, che ha animato le ultime ore, potrà contare anche oggi sull’apporto del pubblico.

Previsto infatti il tutto esaurito al Maradona. Da giorni erano già terminati i biglietti per Curve, Distinti, Tribuna Nisida e nelle ultime ore sono terminati anche gli ultimi tagliandi di Tribuna Posillipo. La squadra partenopea ha una media stagionale di presenze in casa di 47.297 spettatori. Un dato davvero ottimo, in controtendenza con le prestazioni della squadra che hanno deluso le attese dopo lo scudetto. Anche il Frosinone, però, potrà contare su un gruppo di tifosi a Fuorigrotta. Sono circa 700 i tagliandi venduti tra i tifosi ciociari, ma il Napoli non vuole lasciare punti e si affida all’estro e allo stato di forma del suo tridente d’attacco per sognare l’Europa".