De Laurentiis vicino al Napoli di Garcia, per il Lecce farà una cosa mai fatta prima d'ora

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato il Maradona al settimo cielo: lo era anche dopo il Bologna, come scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha capito che più vicino sta alla squadra e meglio è:

"Anche alla luce della faccenda Osimhen. E allora oggi passerà la notte a Lecce, assieme ai campioni d'Italia. Ieri era a Roma ma nel pomeriggio partirà in volo per Brindisi con la squadra, in viaggio con Garcia, per trascorrere la vigilia con agli azzurri. È la prima volta"