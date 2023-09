De Laurentiis ha fatto complimenti a Garcia e squadra negli spogliatoi dopo Napoli-Udinese: il retroscena

Calcio Napoli - Non solo con un tweet, Aurelio De Laurentiis ha voluto fare di persona negli spogliatoi i complimenti a Rudi Garcia e squadra per la splendida prestazione offerta contro l'Udinese. A raccontare questo retroscena è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Va così e lui ha le spalle larghe - per citarlo - ma ora bisogna continuare, insistere, proseguire quella strada che De Laurentiis ha cominciato a inclinare, a mettere in discesa, con i tweet di Bologna - in piena tempesta - e del Maradona. Subito dopo la partita di mercoledì e poco prima di presentarsi negli spogliatoi anche di persona per fare i complimenti ai ragazzi e all’allenatore per la vittoria vecchio stile. Di prepotenza, di forza. Da scudetto".