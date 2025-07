Milinkovic Savic al Napoli, Tuttosport - Affare chiuso! Gli azzurri pagheranno la clausola: Vanja pronto per andare a Dimaro

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il trasferimento del portiere Vanja Milinkovic Savic al Napoli è stato praticamente definito:

"Anche per Milinkovic Savic, che ieri non ha preso precauzionalmente parte all’amichevole contro l’Ingolstadt in Trentino Alto Adige, mancano solo dei dettagli. L’affare col Napoli è praticamente chiuso: al Toro andranno circa 18 milioni di euro. Sostanzialmente l’intera clausola rescissoria valevole per l’Italia. Non proprio un prezzo di favore, anche se i due club stanno ovviamente ragionando con vedute più ampie.

Altrimenti non sarebbe stato facile intavolare la trattativa per Ngonge. Dunque, Vanja continua ad allenarsi, ma aspetta solo il via libera per lasciare Prato allo Stelvio e raggiungere Dimaro: pochi chilometri di distanza e un abisso di ambizioni. Milinkovic Savic arriva nella squadra che sta diventando potenzialmente la più forte d’Italia, grazie ad un mercato di altissimo livello. Si giocherà il posto con Meret, partendo ovviamente in seconda fila. Ma il serbo avrà spazio: nelle tre competizioni Conte pretende competitività in tutti i ruoli. Portiere compreso".