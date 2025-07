Ultime SSC Napoli - Simone Scuffet, dopo due stagioni al Cagliari (l’ultima metà in prestito al Napoli), è un nuovo giocatore del Pisa.

Scuffet al Pisa

Intercettato da Sky Sport, Scuffet ha espresso entusiasmo per la nuova esperienza e gratitudine al Cagliari. Il Cagliari dovrebbe aggregare in ritiro il giovane Iliev, mentre Radunovic potrebbe rimanere come vice di Caprile o partire per giocare titolare in Serie B.