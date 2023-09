Cosmi difende Garcia: "Ucciso prima ancora di arrivare! C'erano milioni di dubbi su di lui, non hanno manco aspettato gli errori"

Ultime notizie Napoli - Serse Cosmi, ex allenatore di Perugia e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino.

Serse Cosmi analizza il momento attuale del Napoli e di Rudi Garcia, arrivato dopo Luciano Spalletti, come fece lui a Udine.

«Ho trovato un gruppo di giocatori molti legati ai metodi di Spalletti e ammetto che qualche difficoltà l'ho avuta»

«Garcia è stato "ucciso" prima ancora di arrivare. C'erano milioni di dubbi su di lui. Non si sono aspettati nemmeno i suoi errori. Lui sbagliava a prescindere»

«Se quello che proponi non è supportato e sostenuto subito da risultati, il tuo lavoro viene incosciantemente messo in discussione. I calciatori si pongono delle domande. Se questo processo scatta nella testa dei tifosi non è positivo, ma se scatta in quella dei giocatori diventa un problema. Ma è un qualcosa di inconscio: non puoi prevenirlo o frenarlo»

«La partita con l'Udinese ha dimostrato che le cose stanno cambiando»