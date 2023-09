CorSport - Rrahmani rischia di saltare anche il Real Madrid: la situazione

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come Amir Rrahmani, anche per scuotersi un po' in merito alle notizie del suo recupero, si sia già messo all'opera per provare a rientrare prima in gruppo. Per il quotidiano, il centrale rischia di saltare anche quattro gare.

Infortunio Rrahmani

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: