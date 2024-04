CorSport - Restyling difesa Napoli: ecco chi resta e andrà via. Tre sono in bilico

Rivoluzione Napoli in difesa? In queste settimane si è parlato molto di un possibile restyling del pacchetto arretrato degli azzurri che quest'anno non ha dato praticamente mai certezze fin dalla prima giornata di campionato. La partenza di Kim ha aperto una voragine che nessuno tra Garcia, Mazzarri e lo stesso Calzona è riuscito ad arginare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione su chi può essere riconfermato dei difensori titolari.

Quali sono i difensori che restano al Napoli

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport il nuovo Napoli ripartirà da Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui. Saranno loro i punti fermi della prossima difesa del Napoli. A questo terzetto vanno aggiunti poi Mazzocchi e Olivera. In bilico invece sono i due brasiliani Juan Jesus e Natan entrambi reduci da una stagione davvero molto negativa. Anche Ostigard non è certo di restare con la maglia del Napoli nella prossima sessione di mercato.