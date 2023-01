CorSport - Napoli-Juventus vale un miliardo di euro

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport ha calcolato quanto vale davvero Napoli-Juventus mettendo a confronto il valore delle due rose a disposizione di Spalletti e Allegri:

"Quanto vale Napoli-Juve? Un miliardo. Chi lo dice? Transfermarkt, il sito specializzato in materia di calciomercato, divenuto così referenziale da entrare anche nelle pieghe dell’ inchiesta federale sulle plusvalenze che vi avrebbe fatto ricorso anche come metro per valutare il “giusto costo” di un calciatore. Al punto che lo stesso Transfermarkt si sentì in dovere di precisare: « I nostri valori di mercato sono calcolati sulla base di un insieme di fattori e non vanno equiparati al possibile costo di trasferimento di un calciatore. L’obiettivo è fare una stima del prezzo al netto di alcune importanti variabili. Ad esempio un giocatore a fine contratto può avere un valore di trasferimento pari a zero, ma questo non avrà impatto sul suo valore di mercato. Va puntualizzato che Transfermarkt non utilizza algoritmi »"