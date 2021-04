CorSport - L’arbitro Maresca sarà escluso dalle prossime designazioni per il Milan

NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'arbitro Maresca: "A completare lo scenario, c’è però da aggiungere un ultimo particolare che è il seguente. Con l’episodio di Parma, poco gradito agli stessi vertici arbitrali (leggere Trentalange), oltre che a Maldini e Pioli, l’arbitro Maresca, la cui designazione per Parma aveva già destato molte perplessità alla vigilia in quel di Milanello, sarà probabilmente escluso dalle prossime designazioni per i rossoneri, impegnati nella complicata e decisiva volata Champions”.