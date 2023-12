CorSport - Ancora incerto il recupero di Mario Rui. Due azzurri in dubbio per Napoli-Braga

Napoli calcio - Come si legge sul Corriere dello Sport il recupero di Mario Rui per Napoli-Braga è assai incerto:

"Il recupero di Mario Rui, fermo da poco meno di un mese, è ancora incerto e la sua situazione verrà valutata giorno per giorno: ieri il portoghese non s’è allenato con il gruppo e ha svolto un lavoro personalizzato in campo. Gollini è rimasto invece a casa a scopo precauzionale per un leggero stato influenzale, mentre Cajuste ha lavorato a parte in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio accusato venerdì sera a Torino".