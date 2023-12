CorSport - Scambio Zanoli-Mazzocchi, ADL ha chiamato Iervolino. C’è anche un altro nome come vice Di Lorenzo

Napoli Calcio - Si profila uno scambio all'orizzonte tra il Napoli e la Salernitana. Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, De Laurentiis ha interpellato direttamente il collega Iervolino per proporre uno scambio Zanoli-Mazzocchi.

Scambio Zanoli Mazzocchi

Come si legge sul Corriere dello Sport, Zanoli vuole andare a giocare per fare minutaggio. La soluzione Salernitana sarebbe da questo punto di vista ideale per il terzino destro. Dall'altra parte invece, Mazzocchi avrebbe l'occasione di giocare fare il vice Di Lorenzo come lo scorso anno toccò a Bereszynski. Oltre al calciatore in forza alla Salernitana, c'è anche l'idea Faraoni che già in estate era stato accostato al Napoli.