Classifica tifosi squadre serie A: Juve capolista, Napoli in crescita

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la classifica di tifosi delle squadre della nostra serie A. Al primo posto c'è la Juventus con oltre 8 milioni di seguaci in Italia. Nonostante questo numero importante, va detto che i bianconeri hanno comunque avuto una contrazione del 2%. Molto bene il Napoli che si conferma in crescita costante.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sul numero di tifosi della serie A in base alle squadre:

"La Juventus resta in testa, il Napoli è saldo in quarta posizione. E’ questa la classifica del tifo, che premia sempre i bianconeri come club più seguito della nostra Serie A. Secondo i dati pubblicati da Sponsor Value by StageUp e Ipsos, che ha stilato una classifica dei bacini d’utenza per la stagione 2022-23, la Signora ha un seguito di oltre 8 milioni, precisamente 8.056.000, però con una variazione in negativo del 2% rispetto allo scorso campionato. Nessuno può vantare lo stesso numero di sostenitori dei bianconeri, che doppiano il Milan (4.167.000) e l’Inter (3.919.000), rispettivamente seconda e terza in classifica, e stacca nettamente il Napoli, che è a quota 2.636.000. Il club azzurro però ha registrato un bel +2% come incremento della tifoseria rispetto al 2021-22".