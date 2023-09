Che idee di gioco ha il Napoli? Gazzetta: non pensiamo che Garcia sia autolesionista o inesperto, ma...

Ultime notizie Napoli - Il Napoli di Rudi Garcia è un cantiere in fase di ristrutturazione, al di là del fatto che un successo in Portogallo è indispensabile, serve che l’allenatore stabilisca con la squadra un feeling che poi si veda in campo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Che idee di gioco ha il Napoli?

Secondo il quotidiano, le idee di gioco ancora non sono state recepite dai giocatori e questo genera confusione: