La gestione impopolare di Natan e Cajuste

Il tifoso è impaziente di avere tutto e subito. Non ha la capacità di capire la gestione di un calciatore e soprattutto la conoscenza tattica, nonché quotidiana, di chi invece osserva minuziosamente ogni giocatore tutta la settimana. A Napoli, qualcuno ha già interpellato la trasmissione "Chi l'ha visto" per il difensore centrale Natan il quale ha svolto, lo ricordiamo, il suo primo allenamento il 7 agosto. Ad oggi il brasiliano non ha disputato neanche un minuto in campo e c'è già chi interpreta tutto questo come un segnale di bocciatura.

Il paragone con Kim di un anno fa non può reggere per una moltitudine di cose. In primis perché Natan viene da un calcio totalmente diverso da quello europeo in cui la tattica difensiva viene curata ma non come dalle nostre parti. Kim, pur arrivando dalla Turchia, aveva già in qualche modo mentalizzato il calcio europeo. Sotto l'aspetto delle qualità fisiche e tecniche non possiamo esprimere un giudizio. Fa sorridere chi, in base ad antipatie o simpatie piuttosto guardando pochi minuti di video Youtube, riesca a dire se Natan sia da Napoli oppure no.

La prova di quanto stiamo dicendo sul periodo fisiologico di adattamento del centrale ex Bragantino si riflette sull'altro acquisto Cajuste. Quest'ultimo invece, anche causa infortuni, è stato subito lanciato nella mischia perchè a differenza del compagno ha conoscenza del calcio alle nostre latitudini. Anch'egli è stato già ritenuto non all'altezza della situazione dopo che ha disputato poco più di un'ora in due gare.

Garcia, da allenatore esperto, non ascolta i richiami di una parte della piazza che già mormora, insulta Valentina de Laurentiis sui social, ed ogni giorno semina malcontento perchè non conosce nulla degli acquisti. Magari sarebbe divertente se il Napoli pescasse a caso uno dei tanti commenti negativi sui calciatori offrendo all'utente in questione, l'opportunità di fare il corso per DS a Coverciano. Tralasciando questa sfumatura chiaramente ironica, Garcia sta gestendo bene sia Natan che Cajuste. La smania può giocare brutti scherzi. Come si dice in gergo, i cavalli buoni si vedono alla distanza. Vedremo se nelle prossime settimane, magari dopo la sosta, Natan inizierà a prendere confidenza con la nostra serie A. Tempo al tempo, la stagione è ancora molto lunga.