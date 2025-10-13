Conte punta sui giovani? Minuti e numero di calciatori italiani U-21 utilizzati da tutta la A: la posizione del Napoli | FOCUS

La splendida rete di Francesco Pio Esposito, classe 2005 dell’Inter, contro l’Estonia mette a nudo un paradosso che da troppo tempo sta coinvolgendo il calcio italiano vendo poi ripercussioni importanti sulla Nazionale. La domanda è: quanti calciatori U-21 vengono utilizzati in Serie A e quanti minuti hanno giocato finora nei loro club? Abbiamo fatto un focus su questo tema e sono venute fuori dei numeri importanti che coinvolgono anche il Napoli di Antonio Conte.

Minutaggi calciatori under 21 in Serie A

Al di là della retorica su Francesco Pio Esposito che non deve essere l’eccezione bensì la regola se vogliamo salvare il calcio italiano, il quadro generale della nostra Serie A non è proprio incoraggiante se guardiamo il numero ed i minuti giocati da calciatori che hanno un’età dai 21 a scendere. Ovviamente vanno prese in considerazioni anche il numero di competizioni che una squadra disputa con le relative liste campionato ed Europa.

La squadra che in assoluto ha fatto giocare più under finora è la Fiorentina con 1167 minuti. Alle spalle c’è la neopromossa Pisa con 944 mentre l’Atalanta è al terzo posto con 889 minuti. Fuori dal podio troviamo nell’ordine: Cagliari (877), Torino (649), Sassuolo (517). La prima big è all’ottavo posto, si tratta dell’Inter con 395 minuti. Tredicesimo posto per il Milan con 211 minuti, il Napoli è sedicesimo con soli 106 minuti fatti disputare in stagione dagli under. A quota zero figurano poi 5 squadre: Como, Hellas, Juve, Lazio e Parma.

Spostandoci invece al numero di under utilizzati finora in stagione, la Fiorentina è quella che ne ha messi di più in campo (4). A quota 3 ci sono: Pisa, Atalanta, Sassuolo e Napoli. Ad una lunghezza di distanza ci sono Cagliari, Genoa e Roma. Chiudono con 1 le seguenti squadre: Cremonese, Milan, Udinese, Bologna, Lecce, Inter e Torino.

Riproduzione riservata