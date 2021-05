UFFICIALE - La Liga spagnola resta su DAZN fino al 2024

Calcio - DAZN rimane detentrice esclusiva dei diritti del calcio spagnolo: la piattaforma continuerà a trasmettere le partite della Liga fino al 2024.

Liga su DAZN fino al 2024. Il calcio spagnolo non cambierà casa per i prossimi 3 anni, lo annuncia la stessa emittente in un comunicato ufficiale.

"Una bella notizia per tutti gli appassionati di sport che con la nuova stagione potranno continuare a godere di alcune tra le migliori competizioni calcistiche internazionali. Oltre a LaLiga, su DAZN disponibili anche Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e MLS. E in arrivo tante altre novità".

Le magie di Benzema, Messi, Joao Felix & co, dunque, resteranno un'esclusiva di DAZN: un prodotto che sta catalizzando l'attenzione degli appassionati in particolare quest'anno, con una stagione 2020/2021 al cardiopalma.

In quattro per mettere le mani sulla Liga: Atletico Madrid, Real, Barcellona e Siviglia, un poker a 5 stelle che ha fatto il vuoto e fa a spallate al vertice della classifica. L'epilogo, lo racconterà DAZN.