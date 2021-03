Torino, Nkoulou ancora positivo: improbabile che possa esserci nel derby con la Juve

Serie A - Nicolas Nkoulou resta l'unico giocatore del Torino ancora positivo al Covid-19 e con ogni probabilità non sarà a disposizione di Davide Nicola neanche per il derby contro la Juventus in programma per sabato. Il difensore ha infatti ripreso gli allenamenti a casa sul tapis roulant ma non si è ancora negativizzato. Nei prossimi giorni spera di avere un tampone negativo, che gli permetterebbe di svolgere le visite mediche di rito e di rientrare ad allenarsi al Filadelfia, ma visto che manca meno di una settimana è praticamente da escludere che possa esserci contro i bianconeri. Nkoulou è positivo dallo scorso 26 febbraio.