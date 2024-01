Tifoso Napoli in Curva Nord con gli Ultras Lazio mentre brucia una sciarpa della Roma | FOTO

E' da qualche ora che stanno circolando sui social alcune immagini relative a Lazio-Roma di ieri sera in Coppa Italia. Durante la gara infatti sono scoppiati dei tafferugli tra i tifosi delle due compagini, con lancio di fumogeni e petardi tra un settore e l'altro. In delle foto apparse sul web in merito a tali tafferugli, si vede un tifoso del Napoli con tanto di tatuaggio dedicato al 3° Scudetto e alla frase celebre di Luciano Spalletti ("Uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli") mentre incendia una sciarpa della Roma. Clicca su foto allegate per vedere: