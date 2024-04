Spalletti si commuove al Maradona, ovazione da brividi dei tifosi | VIDEO

Napoli - Fantastiche scene allo stadio Diego Armando Maradona per il ritorno di Luciano Spalletti allo stadio per vedere la sua ex squadra per la prima volta in quello che per anni è stato il suo di stadio.

Ovazione per Spalletti al Maradona, lui si commuove

Da brividi le scene che si sono viste allo stadio Maradona per il tributo dei tifosi del Napoli a quello che è l'attuale ct della Nazionale italiana ed ex allenatore della squadra azzurra Luciano Spalletti che lo scorso anno è entrato nella storia riportando uno Scudetto a Napoli.

Lungo applauso da parte di tutto lo stadio e cori per Spalletti che si commuove e con gli occhi lucidi ringrazia i suoi ex tifosi a cui è legato tantissimo. Scena commovente allo stadio Maradona nel ricordo di quella che è stata la splendida scorsa stagione del Napoli.