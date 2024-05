"Voglio quel ragazzo", De Laurentiis svela un retroscena su Ngonge: "Le altre scelte le ha fatte lo scouting"

Ultime notizie SSC Napoli - Conferenza stampa De Laurentiis, il presidente De Laurentiis torna a parlare in conferenza stampa da Palazzo Petrucci. L'occasione è la presentazione del doppio ritiro estivo 2024 della SSC Napoli, che avrà luogo fra il Trentino e l'Abruzzo. Prima a Dimaro-Folgarida dall'11 al 21 luglio 2024, per il tredicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane). Successivamente a Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto (date da confermare in via definitiva).

Ritiri SSC Napoli: conferenza stampa De Laurentiis

Con il presidente De Laurentiis della SSC Napoli, a presentare il doppio ritiro estivo del club partenopeo vi saranno le delegazioni del Trentino e dell'Abruzzo. Conferenza stampa che potrete seguire in diretta video su CalcioNapoli24 (Youtube e TV, al canale 79 DTT) alle ore 16:30 nella splendida cornice di Palazzo Petrucci.

Di seguito tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

De Laurentiis:

"Le scelte sono sempre state fatte dallo stesso scouting di questa stagione, gli operativi non sono stati modificati. Poi se a un certo punto le scelte fatte dagli scouting non si sono rivelate quelle presunte, noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Abbiamo messo sul tavolo svariate di decine di milioni comprando anceh parecchi giocatori. Avrei potuto prendere solo giocatori in prestito, invece poi abbiamo comprato anche nel mercato di gennaio svariati giocatori. Vedi i soldi spesi per Ngonge. Non mi sono mai tirato indietro anche quando ho capito che la stagione era compromessa. Il calcio che tu pratichi è comunque in fieri. In una società non ci sono solo i giocatori. Tu hai degli elementi che lavorano in tante direzioni, sia sportive che non. L'unica scelta diretta mia è stata Ngonge, ho detto: "Voglio quel ragazzo!". Le altre scelte non le ho fatte io. Bisogna comunque poi fare le dovute valutazioni su chi hai avuto"