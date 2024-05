De Laurentiis: "Conte? Ne avete parlato voi, ne parlai a novembre. Calmi, altrimenti qua sembra che ci sia solo un uomo che può guidare il Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Conferenza stampa De Laurentiis, il presidente De Laurentiis torna a parlare in conferenza stampa da Palazzo Petrucci. L'occasione è la presentazione del doppio ritiro estivo 2024 della SSC Napoli, che avrà luogo fra il Trentino e l'Abruzzo. Prima a Dimaro-Folgarida dall'11 al 21 luglio 2024, per il tredicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane). Successivamente a Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto (date da confermare in via definitiva).

Ritiri SSC Napoli: conferenza stampa De Laurentiis

Con il presidente De Laurentiis della SSC Napoli, a presentare il doppio ritiro estivo del club partenopeo vi saranno le delegazioni del Trentino e dell'Abruzzo. Conferenza stampa che potrete seguire in diretta video su CalcioNapoli24 (Youtube e TV, al canale 79 DTT) alle ore 16:30 nella splendida cornice di Palazzo Petrucci.

Di seguito tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

De Laurentiis:

"Conte? Ne avete parlato voi, ne parlai a novembre. Poi non ne ho più parlato. Quando io chiamai Sarri lui veniva dall'Empoli. Quando ho preso Spalletti dopo che arrivammo terzi gli hanno portato via la macchina. Stiamo un attimo calmini, perché altrimenti qua sembra che ci sia solo un uomo che può guidare il Napoli verso lidi importanti. Se io sono stato insieme ai miei collaboratori di 14 anni di Europa, avevo già detto che sarebbe stato difficile ripetersi. Io, che non avevo mai vissuto una situazione così, è chiaro che mi sono lasciato anche quasi condizionare dai media. Quando i media iniziano a dire 'va esonerato, la sua avventura al Napoli è finita' diventa anche questo disdicevole. Non è che tu puoi obbligare allenatori a venire ad allenare una società, o non puoi far si che la tua prima punta faccia 28 gol, e che non stia male, e che poi abbia giocato solo il 50% di tutte le partite che avrebbe dovuto giocare. Io raccolgo tutto su di me, va benissimo, però poi qualcosa la rimando anche al mittente"