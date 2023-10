Sky - Infortunio Osimhen, solo crampi per affaticamento: Napoli in contatto con la Nigeria, la situazione

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano aggiornamenti da Sky Sport sull'infortunio di Victor Osimhen:

"Momenti di apprensione a Napoli al 59' di Arabia Saudita-Nigeria quando Victor Osimhen ha chiesto il cambio al suo allenatore. Si tratterebbe però soltanto di un affaticamento, dunque nulla di grave per il centravanti. Il centravanti è uscito per un problema fisico ancora da verificare ma sembrerebbe soltanto un affaticamento. Lo staff medico del Napoli è in contatto con il giocatore: dovrebbe essersi trattato solo di crampi ma le condizioni del nigeriano verranno valutate nelle prossime ore".