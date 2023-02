Notizie calcio - Paolo Corazzon di 3B Meteo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it.

Meteo Sassuolo-Napoli

In molti parlano di un rischio nebbia per Sassuolo-Napoli, ecco le ultime in merito:

“Prevista nebbia per Sassuolo-Napoli? E’ verò che c’è alta pressione in Italia, ma è prevista un po’ di foschia per fine partita e non ad inizio sera. Tra l’altro non farà nemmeno troppo freddo, quindi ci aspetta una bella serata al Mapei".