Allarme influenza in casa Roma. Secondo il sito del quotidiano sportivo infatti il vice allenatore Foti, il preparatore Rapetti e il team manager Valerio Cardini avrebbero la febbre. Il tecnico José Mourinho invece sta bene e salvo imprevisti sarà in panchina regolarmente questa sera per la delicata sfida tra la squadra giallorossa e il Napoli di Walter Mazzarri.

