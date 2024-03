Primavera, Monopoli-Napoli 0-2: D'Angelo e Lorusso regalano i 3 punti

Il Napoli Primavera ha battuto il Monopoli in trasferta per 2-0 nella 21esima giornata di campionato di Primavera 2 allo Stadio "Azzurri d'Italia" di Castellana Grotte, come riporta il sito ufficiale del club:

La Primavera del Napoli batte il Monopoli

Partita molto equilibrata nel primo tempo. Per giungere ad una occasione da rete bisogna arrivare quasi all'ora di gioco con Spavone che lanciato a rete viene fermato dal portiere in uscita. Gara che vive di grande agonismo e poche emozioni. Fino all'epilogo che premia gli azzurrini. Al minuto 89 D'Angelo trova lo spzio giusto per il gol vincente. Nel recupero il Napoli legittima il successo con una incursione di Lorusso per il definitivo 2-0.

Una vittoria che porta i ragazzi di Tedesco in piena zona play off.

Napoli: Turi; Esposito, D’Avino, Di Lauro, Mazzone, Russo (81' De Chiara), Peluso (60' Legnante), D’Angelo, Spavone (60' Lorusso), Pesce (60' Vigliotti), Vilardi (67' Borriello). All. Tedesco