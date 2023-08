Pranzo insieme oggi all'Ammot Cafè per 5 azzurri. Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Diego Demme, Hubert Idasiak e Piotr Zielinski sono stati insieme al lido di Giugliano in Campania. La presenza del centrocampista polacco è l'ennesimo segnale di come si faccia sempre più improbabile la cessione all'Al-Ahli. Clicca su foto allegate per vedere l'immagine di CalcioNapoli24: